СМИ: Минобороны отказалось покупать новые вертолёты Ми-28НМ

Министерство обороны России отказалось от серийной закупки новых ударных вертолетов Ми-28НМ, известных как "Ночной охотник", из-за их высокой цены. Источники "Интерфакса" сообщают, что холдинг "Вертолёты России" не стал принимать условия военного ведомства, которое неоднократно пыталось снизить цену вертолёта.

Речь идёт о последней модификации ударного вертолёта Ми-28, работы над которой идут с 2009 года. Сам вертолёт был разработан ещё в Советском союзе и совершил первый полёт в начале 80-х годов. С тех пор его несколько раз модифицировали.

Российская группировка в Сирии использует вертолёты Ми-28Н, стоящие на вооружении с середины 2000-х годов. Один из них разбился в районе города Хомс в апреле 2016 года. Оба лётчика погибли. В Минобороны России тогда заявили, что вертолёт не был сбит.