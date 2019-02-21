Ядерные ракеты для ядерного электората. По следам выступлений Путина

Вечером того же дня, когда Владимир Путин зачитал свое послание Федеральному собранию, он встретился с руководителями российских СМИ (на сайте Кремля опубликована стенограмма встречи) и ответил на их уточняющие вопросы по поводу тем, затронутых в выступлении.

Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин спросил Путина об упомянутой им ракете "Авангард" – и президент отвечал долго и увлеченно:

...Против баллистических ракет наши американские друзья придумали противоракетную оборону. Поэтому нам нужно было дать адекватный или асимметричный, но серьёзный ответ. Каким ответом можно считать именно такой? То, что из себя представляет «Авангард». Это движение крылатого планирующего блока в плотных слоях атмосферы, раньше трудно было себе такое даже представить, со скоростями свыше 20 махов. Да, и это с точки зрения обороноспособности для нас то же самое, абсолютно то же самое, как запуск первого спутника. Потому что там речь шла о баллистических ракетах, а здесь – о новом виде стратегического оружия, которое идёт по настильной траектории в плотных слоях атмосферы.

<...> C точки зрения технологий современных, материалов современных это абсолютный прорыв. Ведь на острие этого крылатого планирующего блока температура почти три тысячи градусов. Вы можете себе это представить? Что такое три тысячи? На поверхности Солнца шесть тысяч градусов, а здесь – три. Я уже говорил об этом, это эффект эскимо – летит и плавится по дороге. Плазма сверху. По бокам – две тысячи градусов, тысяча девятьсот, и при этом проходит сигнал на управление.

Вы знаете, когда я был на последних испытаниях, смотрел, и когда оператор сказал «квитанция», что означает «изделие прибыло к цели», прямо как в кол попало, – понимаете? – это потрясающий успех нашей науки, инженерной школы и оборонной отрасли производства. Потрясающий успех. В этом смысле сравнение с запуском первого спутника Земли вполне адекватно и к месту.

Зашла речь и о ядерных ударах по вражеским "центрам принятия решений", как выразился в своем выступлении Путин. Главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков спросил, какие именно места имеются в виду:

<...> Это означает, что, типа, и Брюссель, и Вашингтон, если мы сочтём, что там принимается решение? Это первое.

И второе: означает ли это, что Вы объявили сегодня о нашем праве на превентивный удар, если мы рассчитываем, что угроза размещённых недалеко от нас ракет реальна?

В ответ Путин снова повторил, что западным партнерам нужно самим подсчитать, как быстро до них долетят российские ракеты, прежде чем "создавать угрозы":

<...> 10–12 минут – подлётное время до Москвы и сколько будет до центров принятия решения, которые создают для нас определённые угрозы? Это будет не в их пользу, во всяком случае, сегодня. Это уже точно совершенно. Вот именно это я имел в виду. Пусть посчитают. Это же не угроза. Если они нам создают такие угрозы, они должны знать, что за этим последует, чтобы потом не говорили, не обвиняли нас в излишней агрессивности или ещё в чём‑нибудь.

Они объявили об этом – мы понимаем, что дальше может быть. А мы им говорим: «Ребята, а вы посчитайте. Считать умеете? Посчитайте, прежде чем принять такое решение, которое создало бы для нас дополнительные угрозы». Вот и всё. Кстати говоря, в закрытом режиме мы, по сути, им по‑честному это уже давно сказали.

Главный редактор журнала "Огонек" Сергей Агафонов предположил, что западные ракеты могут быть размещены и на территории Грузии или Украины, на что Путин ответил, что "большого выигрыша это не даст". В итоге мощи российского оружия оказалась посвящена большая часть беседы – если в выступлении Путина перед Федеральным собранием "социальный" блок был в разы длиннее "военного", на встрече с редакторами СМИ все оказалось ровно наоборот.

Федор Крашенинников

То, что Путин наговорил редакторам - похлеще послания. Там очень много про то, как наши ракеты долетят до них.

Кирилл Шулика

Выложили в сеть встречу Путина с главными редакторами. Там всего 18 минут, немного. За эти 18 минут он раз десять сказал про ракету "Авангард", девять махов и про "посчитайте сами". Журналисты же радостно спросили, а что, до Грузии и Украины за 6 минут долетит? Владимир Владимирович ехидно улыбнулся и сказал: "Считайте, это просто, как апельсин".

Что это было?

В целом от стенограммы встречи складывается ощущение, что и редакторам провластных СМИ, и самому Путину обсуждать новые ракеты по-прежнему намного интереснее, чем новые социальные льготы. О провластных блогерах, в общем, можно сказать то же самое.

​Егор Холмогоров

В связи со вчерашним выступлением Путина про "удар по центрам принятия решений", думаю более понятен становится внезапно образовавшийся у нас интернациональный долг перед Венесуэлой и наклевывающийся перед Гаити.

Обе стороны угрожают друг другу быстрым обезоруживающим ударом. У американцев есть позиции в Европе. У нас только потенциал позиций в Америке, на который Штаты реагируют бешенством в соответствии с доктриной Монро.

Объективно интерес к тому, чтобы по границам США возрастало количество всевозможных Куб - очень большой.

Но есть проблема - американцам искренне рады во многих странах Европы, в какой-нибудь Польше или Румынии.

Нам в нынешнюю эпоху кубы придется себе покупать, причем у не очень приятных людей. И это,конечно, делает наши издержки много выше. Но работать надо.

В то же время милитаризация в России в последние годы уменьшается, считает Павел Пряников:

В 2018 году поставки военных самолётов в российскую армию – 36 штук, плюс 14 учебных. Если считать по боевым самолётам, то пик их поставок был в 2014 году – 81 штука, и с тех пор каждый год всё меньше и меньше. Можно сравнить с армией СССР. В начале 1980-х поставки были 450-550 машин в год (т.е. сейчас = в 15 раз меньше). Уверен, что эти цифры будут падать и дальше, дойдя до показателей довоенных 2010-12 годов – 13-15 машин в год.

Как уже говорил не раз – нет никакой войны и не будет. Новые танки в армию не поставляются, и их минимум. Программа по флоту провалена. Программа по космической навигации и даже по мониторингу со спутников пуска ракет противника(!) – провалена. Ничего не знаем про ракеты в силу секретности отрасли, но, скорее всего, там всё так же.

На что все же теперь собирается держать курс путинская власть – на милитаризацию или на "социалку"? Некоторые из журналистов и аналитиков, которых на вчерашней встрече с Путиным не было, считают, что на второе – президенту пора вернуть себе народную любовь.

Екатерина Винокурова

Вот мои впечатления от послания. Путин говорил скорее об оппозиционной повестке, причем раскатывая последовательно и чиновников, и губернаторов, и парламент, и особенно правительство. Фактически людям, сидевшим в зале, предлагается занять противоположную концепцию той, что они декларировали раньше (а декларировался довольно жесткий либерализм с «сами виноваты люди в своих проблемах» и урезанием социалки).

Татьяна Становая (Carnegie.ru)

Главный политический вывод из послания заключается в том, что президентской администрации удалось убедить президента в необходимости скорректировать риторику – иначе расхождение повесток власти и общества при падающих рейтингах может привести к потере политического контроля.

В прошлом году, когда президент и в своем послании, и в перевыборной кампании сделал акцент на геополитической повестке, это вызвало непонимание и раздражение в обществе. Отсутствие образа будущего, чрезмерная милитаризация и агрессивная риторика, помноженные затем на пенсионную реформу, обвалили рейтинги на 20%. Последовавшие проигрыши на региональных выборах подтвердили серьезность проблемы.

Президентской администрации нужно было вернуть Путина к внутрироссийской повестке, убедить его найти время для социальных и экономических вопросов. Судя по сегодняшнему посланию, им это удалось.

Алексей Шабуров ("Политсовет")

Рассуждения Суркова об особой связи Путина с народом, об «умении слышать и понимать народ, видеть его насквозь, на всю глубину и действовать сообразно» хорошо укладываются в «социальную» часть послания. Обещания, которые раздал президент – это попытка восстановить доверие и связь с тем самым «глубинным народом», о котором написано в статье. Неслучайно многие отметили, что в послании много говорится о глубинке, о сельских территориях, но ничего не сказано о проблемах крупных городов. Можно предположить, что Кремль хочет искать свой «глубинный народ» за пределами городских черт. В то время как реальный народ, напротив, стремится перебраться в большие города

Иван Давыдов ("Открытые медиа")

Президент спасает свой падающий рейтинг. Утечки, появлявшиеся в последние недели, не обманули: Путин сразу же бросился обещать. Деньги, деньги, деньги. Многодетным семьям, врачам, учителям. Пообещал даже построить канализацию в тех школах, в которых канализации до сих пор нет. Неплохая стартовая точка для экономического прорыва. <...>

Что стоит за мельтешением цифр, перечислением грядущих выплат и налоговых льгот? Кто от этого выиграет, если выиграет? Село, малые города, национальные республики. Места постоянной дислокации ядерного электората бессменного президента. Нет, разумеется, многодетные семьи нуждаются в помощи, а ситуация, при которой рождение второго ребенка почти автоматически делает его родителей нищими, — позорная для страны. И если многодетные семьи получат чуть больше денег — это только хорошо, никто с очевидным спорить не станет.

Фактически Путин здесь оформляет развод с населением больших городов. Большие города — эпицентры протеста, власть в них не любят, от власти не просят подачек, а требуют соблюдения законов. Это, разумеется, раздражает.

И президент, похоже, устал за их любовь бороться. Решил сконцентрироваться на тех, кто поддерживал его всегда. Внутренняя политика в путинской системе — это и есть четкая расстановка электоральных приоритетов, а вовсе не заигрывание с системными партиями (про номинальные, чтобы не сказать — декоративные политические институты президент, действительно, не вспомнил ни разу), и не болтовня про свободу.

Все это, скорее всего, Путину не поможет, считает ​Владимир Милов:

Абсолютно Путин оторван от реальности. Вроде сообразил, что надо переключиться с геополитики на внутренние проблемы, но делает это в привычной для себя манере микроменеджера - тысячу рублей туда, тысячу рублей сюда. Про то что люди устали от десяти лет без экономического роста и не видят перспективы - ни намека, никакого видения, никакой перспективы. Особенно смешно про "уже в этом году люди должны почувствовать реальные изменения к лучшему" на фоне вчерашних данных Росстата об усилившемся падении реальных доходов, и прогнозов правительства и ЦБ о том что рост в этом году замедлится, а инфляция - ускорится. Все обещает "3% роста в 2021 году", это у них такие уже по традиции "переходящие 3%", как "варенье на завтра" в Алисе в Зазеркалье - уже много лет обещают "рост в 3% через три года".

Кстати, ничего не сказал про "рекордный с 2012 года" "рост ВВП в 2,3%". Значит все-таки им стыдно стало и будут эту нарисованную цифру вниз пересматривать - иначе никак не объяснить что он упустил возможность таким "достижением" похвастаться.

И про демографию он когда говорит, страшно это раздражает - в его стилистике это звучит в чистом виде как обсуждение роста поголовья скота на совещании по сельскому хозяйству.

Когда лидер так оторван от проблем страны, это для него не может хорошо кончиться.

Примерно о том же пишет в "Новой газете" Кирилл Мартынов:

По сравнению с прошлогодней речью приоритеты изменились на противоположные, теперь ракеты служат приправой к социальной политике и необходимости «сбережения народа». Такая смена риторики привлекла внимание аналитиков, в ряду которых особенно выделилась Тина Канделаки. В посте телеведущей происходящее было проанализировано как «смена курса от милитаризма к национал-социализму», но потом Канделаки поправилась и пояснила, что имела в виду все-таки социализм. <...>

Проблема же в том, что для реализации социалистических лозунгов нужна эффективная современная бюрократия, которая действительно знает, кто нуждается в помощи. Нет нужды говорить, что происходит с адресной помощью, когда чиновники коррумпированы. <...>

Если государство всерьез намерено победить бедность, то не стоит играть в очень большой благотворительный фонд, деньги в который принудительно «перечислили граждане». Можно просто снизить налоговую нагрузку на людей и компании, что позволит без всякого участия государства уменьшить число людей за чертой бедности — людям будут платить более высокие зарплаты, они смогут больше тратить.

Но этот сценарий, похоже, не очень соответствует государственной политике.

Которая состоит в том, чтобы присвоить все себе, консолидировать не только деньги, но и власть, а уж потом раздавать накопленное по мере необходимости.

Многим комментаторам послание кажется не более чем набором пустых обещаний. ​

Константин Эггерт ("Немецкая волна")

Прокремлевские медиа и Telegram-каналы получили команду говорить о "новом социализме" как о перспективной политике ближайших лет. Это такой же бессмысленный PR-трюк, как "план Путина". Помните такой? Нет? Немудрено. Ведь пятнадцатое послание Владимира Путина Федеральному собранию было похоже на предыдущее. А предыдущее - на позапрошлое. Уже много лет Путин убеждает нас, что жизнь становится лучше, а потом переходит к конкретике - демографический кризис, вымирание провинции, неотапливаемые школы с туалетами на улице, нехватка пунктов первой помощи.

Интересно, сам Путин верит в программы "Земский доктор" и "Земский учитель", предлагающие за миллион рублей подъемных ехать лечить и учить в городки и села, где, кроме тоски, ничего нет? Он всерьез предполагает, что к середине следующего десятилетия Россия выйдет в мировые лидеры по разработкам в сфере искусственного интеллекта?

Эти послания - наглядные доказательства того, что в России ничего не меняется - ни режим, ни отношение этого режима к гражданам и окружающему миру. Разве что в этом году Путин с особой щедростью обещал народу деньги. Изучение опросов общественного мнения, показывающих заметное снижение популярности президента, и слегка наметившаяся усталость от воинственной внешней политики сыграли здесь свою роль. Как и всякий авторитарный режим, нынешний российский изучает данные социологов, подстраиваясь под запросы масс, чтобы не проводить нормальные выборы и не потерять власть.

Россия застыла. А человек, двадцать лет ею правящий, сулит согражданам очередное "светлое будущее", грозит Западу ракетами и одновременно молит его о внимании. Его слушает состарившаяся в своих креслах российская правящая верхушка. Она давно разобралась, что в этих речах важно, а что - пустословие, чтобы продержаться до следующего послания. Кто-то уже вычисляет, сколько сможет заработать на рекламной кампании программы "Земский учитель" или поставках оборудования по завышенным ценам для ремонта школьных сортиров. Большинство же сидящих в Гостином дворе слушает про нехватку фельдшерских пунктов на селе, а про себя думает: "Что-то в "Кафе Пушкинъ" (элитный ресторан в Москве. - Ред.) вчера на ужине лангусты подкачали!"

Никита Исаев

Про Послание.

Да особо ничего про него не скажешь. Те же задачи, те же обещания, те же люди с теми же аплодисментами, та же партия власти, и та же карманная дряхлая «оппозиция», те же ракеты, те же раздачи денег на те же прорывы/рывки/инновации/модернизации/перевооружения, та же реакция, от тех же комментаторов/экспертов, тот же провал и то же падение уровня жизни людей.

Пока не будет политической воли все эти послания не имеют никакого смысла. Они даже и рейтинги не способны поднять. А, полагаю, ещё и снизят.

И ещё. Это Послание про изоляцию страны. Ожесточенную изоляцию с ракетами и их «подхрюкиваниями».

Кирилл Шулика

Кстати, а через неделю о послании уже все забудут, может иногда будет всплывать национал-социализм от Канделаки и все. Зато сегодня все говорят о революции и прорыве. Причем, послание настолько пластилиновое, что я сейчас читаю отзывы и вижу. Оно одновременно и социалистическое, и либеральное, и консервативное, и нацеленное на прорыв. Понятно, что могли разные методички раздать, но у меня ровно такое же ощущение - в нем можно найти все, что угодно. Это уникальный стиль Путина, обратная сторона которого отсутствие даже попыток создать некую систему. Ручное управление может быть и национал-социалистическим (с), и либеральным одновременно, а вот система нет. Так что преемнику по сути передавать будет нечего. Кроме методичек и тех, кто не может их даже переписать.