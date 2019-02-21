Гуайдо едет на границу, чтобы добиться допуска гумпомощи в Венесуэлу

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, призанный США и многими европейскими и латиноамериканскими странами исполняющим обязанности президента, намерен в четверг вместе с группой сторонников отправиться из Каракаса на границу с Колумбией, чтобы добиться допуска в страну гуманитарной помощи.

Как сообщает агентство Reuters, сопровождать Гуайдо будут около 80 оппозиционных депутатов парламента. Они поедут к колумбийской границе на автобусах - расстояние до неё от столицы Венесуэлы около 800 километров.

Гуайдо ранее также призывал добровольцев присоединиться к нему, чтобы вместе прибыть на границу и добиться её открытия для доставки помощи. Он обещал, что 23 февраля грузы попадут в страну.

Самолёты ВВС США с гуманитарными грузами доставили их в Колумбию. Продовольствие и медикаменты хранятся на складах у границы. По распоряжению президента Николаса Мадуро, которого оппозиция и ряд стран мира считают узурпатором, через границу помощь не пропускают. Мадуро обвинил США в связи с доставкой гуманитарной помощи в провокации, направленной на его свержение.

Пока неясно, как Гуайдо и его сторонники намерены добиться того, чтобы помощь попала в страну. Армия и полиция подчиняются Мадуро.

Венесуэла в последние годы переживает экономический кризис, который перешёл в социальный. В стране гиперинфляция, отмечена нехватка продуктов питания и жизненно необходимых товаров.