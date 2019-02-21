На сайте Госдумы появится раздел для защиты депутатов от фейков

На сайте Госдумы появится специальный раздел для защиты депутатов в случае появления в СМИ фейковых заявлений парламентариев или недостоверных новостей относительно их деятельности. Об этом депутаты договорились в ходе пленарного заседания в четверг.

С идеей выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Сначала он предложил публиковать "не заслуживающие доверия публичные заявления депутатов вместе с официальной позицией нижней палаты парламента". По его словам, это подтолкнёт избранников к тому, чтобы они "больше думали прежде, чем делали заявления, чтобы было больше политической культуры, самообразования". С другой стороны, отметил Володин, таким образом руководители фракций будут открыто давать оценку заявлениям, с которыми не согласны.

Затем спикер Госдумы уточнил, что в случае появления в СМИ фейковых заявлений парламентариев или недостоверных новостей об их работе раздел сайта "станет площадкой, где будет возможность разобраться" с теми, кто их распространяет.

"Если депутат совершил глупость – пусть эта глупость будет всем видна. А если это несправедливость, то мы должны защитить коллег", – сказал Володин.

Представители руководства думских фракций поддержали его идею.

Ранее депутаты предложили в 20 раз увеличить штрафы за оскорбление власти в интернете и публикацию фейковых новостей – соответствующий законопроект был принят парламентом в первом чтении. Парламентарии посчитали, что за соответствующие нарушения физические лица должны будут заплатить до 100 тысяч рублей, а должностные – до 200 тысяч.

Позже в Госдуму был внесён законопроект, в котором предлагается ввести административное наказание за оскорбления избирателей со стороны чиновников. Прописанные в нём штрафы существенно ниже взысканий, которыми предлагают облагать граждан, оскорбивших власть: от 10 до 30 тысяч рублей.