СБУ выявила схему по вмешательству в выборы президента

Служба безопасности Украины заявила, что выявила "избирательную пирамиду" на территории страны. Её целью было вмешательство в президентские выборы, а именно – обеспечение победы конкретному кандидату. Как утверждают в СБУ, преступники действовали сразу в нескольких регионах. Они якобы организовывали подкуп избирателей. Ведущую роль в "пирамиде", как заявила спецслужба, играли граждане России, а также граждане Украины, которые "длительное время сотрудничают с российскими структурами".

На официальном брифинге представитель СБУ отказался называть подозреваемого в организации "пирамиды", чтобы "не политизировать ситуацию". Однако, как сообщает газета "Украинская правда", из документов на сайте СБУ следует, что схему по вмешательству в выборы организовал народный депутат партии "Батькивщина" Руслан Богдан. В рамках расследования правоохранительные органы Украины провели десятки обысков. При этом в СБУ подчеркнули, что "ни в одном партийном офисе ни одной политической силы никакие обыски не проводятся".

Выборы президента Украины назначены на 31 марта. Зарегистрированы более 40 кандидатов. По данным соцопросов, в числе лидеров президентской гонки действующий глава государства Петр Порошенко, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский. Киев заявлял о намерении России вмешаться в ход голосования. Во вмешательстве в выбору Россию также обвиняют Соединенные Штаты Америки.