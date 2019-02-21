В Иркутской области бурятские шаманы сожгли пять верблюдов. Они объявили это ритуалом жертвоприношения для укрепления России и её народов. Видео произошедшего они с описанием выложили на YouTube. По их словам, обряд под названием "Жэн тэнгэри яба" проводился впервые в современной истории. За церемонией наблюдало около 500 человек.



По мнению организаторов обряда, верблюд является "исключительным подношением с исключительными же целями, которое берутся делать лишь шаманы высшего посвящения". Заместитель верховного шамана Артур Цыбиков заявил, что обряд проводился с целью "помочь нашему государству, нашим людям, народам". Кроме того, это должно помочь восстановить культурные ценности "которые приведут к возрождению нашей страны".

В шаманском центре "Тэнгэри" в Бурятии ритуал также осудили. Как сообщает REGNUM, обряд был назван "сектантством" и "обманом верующих". Верблюд у бурят — священное животное. Пользователи соцсетей также возмутились убийству животных.

Ранее Госдума России приняла закон об обращении с животными, в том числе безнадзорными. Согласно нему, запрещается их умерщвление, пропаганда жестокости по отношению к ним. Теперь за живодёрство грозит срок до трёх лет лишения свободы. Если преступление совершено группой лиц, то до пяти лет. Тем не менее, часть зоозащитников не верит, что эти поправки смогут изменить ситуацию.