Исламский блогер арестован в Москве по подозрению в связях с ИГИЛ

Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца исламского блогера Алибека Мирзеханова по подозрению в вербовке террористов.

По версии следствия, блогер в 2014 году показывал двум своим знакомым видео с призывами присоединиться к запрещённому в России ИГИЛ и уехать в Сирию. Знакомые и дали на Мирзеханова показания. По его делу они проходят как свидетели. При этом в начале 2019 года их самих осудили за участие в террористической деятельности.

Первоначально Мирзеханова задержали по подозрению в массовой драке возле столичного кафе "Неолит". Однако теперь с него сняли подозрения по данному инциденту.