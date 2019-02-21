Исламский блогер арестован в Москве по подозрению в связях с ИГИЛ

Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца исламского блогера Алибека Мирзеханова по подозрению в вербовке террористов.
По версии следствия, блогер в 2014 году показывал двум своим знакомым видео с призывами присоединиться к запрещённому в России ИГИЛ и уехать в Сирию. Знакомые и дали на Мирзеханова показания. По его делу они проходят как свидетели. При этом в начале 2019 года их самих осудили за участие в террористической деятельности.
Первоначально Мирзеханова задержали по подозрению в массовой драке возле столичного кафе "Неолит". Однако теперь с него сняли подозрения по данному инциденту.
- Вечером 14 февраля около тридцати выходцев с Северного Кавказа устроили побоище в московском районе Печатники возле кафе "Неолит". Они подъехали к заведению на нескольких машинах, ворвались внутрь, разгромили зал и расстреляли посетителей из травматического оружия. По информации СМИ, массовая драка стала итогом затянувшегося межэтнического конфликта. Ранения получили четверо её участников. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
- Спустя трое суток стало известно о задержании Алибека Мирзеханова. Его родной брат рассказал, что утром в квартиру, где жил Алибек, ворвались около двадцати сотрудников правоохранительных органов, положили брата на пол и избили. В квартире провели обыск, изъяли всю технику, после чего увезли задержанного в неизвестном направлении. В постановлении, которое передали родственникам Мирзеханова, говорилось, что он подозревается в "хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору". Родные задержанного утверждали, что Алибек не был причастен к драке возле кафе "Неолит", и назвали повод для обыска "придуманным" и "формальным". Они связали преследование блогера со случаями его похищения в Дагестане в 2012–2013 годах, после которых Мирзеханову пришлось покинуть республику.
- Алибек Мирзеханов ведет популярный блог в Instagram, на него подписано более 120 тысяч человек.
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