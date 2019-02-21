В Гданьске на севере Польши ночью снесли памятник священнику Генрыку Янковскому, известного участника польской демократической оппозиции 80-х годов, который умер в 2010 году. В начале 2000-х годов священник был обвинён в сексуальном насилии над несовершеннолетними.

В результате сноса памятник был лишь незначительно повреждён. Проводившая акцию тройка активистов сдалась полиции, которая прибыла на место происшествия.

Позже днём стало известно, что городские власти решили вернуть памятник на место вопреки протестам части общественности.

По данным агентства Reuters, случай в Гданьске может быть связан с открывшейся в четверг конференцией в Ватикане, посвященной проблеме насилия в отношении детей в католической церкви. На ней папа Франциск сказал, что церкви нужно "услышать крик маленьких".

За снос памятника Генрыку Янковскому ранее выступал убитый в январе мэр Гданьска Павел Адамович, а также другие представители местных властей. Монумент в 2012 году поставили сторонники священника, которые подчеркивают его роль в антикоммунистическом движении "Солидарность".

После демократических перемен в Польше гданьский священник Генрык Янковский стал спорной личностью в стране. В его адрес звучали обвинения не только в педофилии, но и в антисемитизме.

Против Янковского, который получил от бывшего папы римского Иоанна Павла II почетный титул прелата, были возбуждены уголовные дела за сексуальные домогательства. Это случилось после жалоб родителей мальчиков, которые помогали священнику при службах. Но обвинение не смогло доказать вину Янковского, поскольку судебный эксперт не увидел признаков педофилии в действиях священнослужителя.

Папа Франциск объявил о проведении конференции по теме насилия над детьми в католической церкви в сентябре прошлого года. По его мнению, церкви нужны "конкретные и эффективные меры", чтобы побороть проблему домогательств среди священников.