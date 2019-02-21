В протестах за независимость Каталонии ранены десятки человек

В ходе столкновений протестующих с полицией в Каталонии ранены почти 40 человек, сообщает агентство Reuters. Также пострадали не менее 12 полицейских. Протесты связаны с проходящем в Мадриде судом над бывшими каталонскими лидерами, которые осенью прошлого года объявили о независимости региона от Испании.

Сообщается, что в Барселоне одновременно в нескольких точках собрались люди, которые кричали лозунги в поддержку независимости региона.

Так, на одной из центральных площадей города полицейские начали наносить удары дубинками по группе молодых людей, которые стали бросать в них камни. Еще несколько человек сели на рельсы на железнодорожном вокзале Барселоны, пытаясь помешать движению поездов.

Новая волна протестов охватила Каталонию в феврале, когда в Мадриде начался суд над бывшими руководителями региона, которые поддержали провозглашение независимости региональным парламентом: соответствующую резолюцию депутаты приняли в октябре 2018 года.

Испанская прокуратура обвиняет двенадцать каталонских политиков, в том числе бывших членов местного правительства, в госизмене и растрате государственных средств. Сбежавшему в Бельгию бывшему президенту Каталонии Карлесу Пучдемону удалось избежать ареста. Обвиненным по делу о госизмене грозит до 25 лет лишения свободы.