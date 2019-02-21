Жительница Самары привезла к администрации гроб с телом мужа

Жительница Самары привезла к зданию регионального правительства гроб с телом своего мужа. Она пошла на это из-за конкуренции местных похоронных бюро.

Как сообщает телеграм-канал Mash, мужчина умер две недели назад. Все это время его тело находилось в морге, потому что вдова искала деньги на похороны. Компания на местном кладбище требовала за это 30 тысяч рублей, но этих денег у женщины не было, и она договорилась с другим бюро – за 8 тысяч рублей. Но в день похорон на кладбище приехали люди из первой компании и помешали выкопать могилу.

По данным газеты "Комсомольская правда", около 30 человек "бандитской наружности" окружили место будущей могилы, подставляли свои ноги под лопаты и ломы похоронщиков. После этого вдова решила отвести гроб к зданию областного правительства.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в комментарии для радио "Говорит Москва" заявил, что разберётся в ситуации "самым жестким образом". Он также пообещал оказать вдове материальную помощь.