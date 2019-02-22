В РФ обвинили молдавского политика в отмывании денег. За 2 дня до выборов

МВД России считает молдавского политика и бизнесмена, лидера входящую в правящую коалицию Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка одним из организаторов преступного сообщества, причастного к незаконному выводу из Росии более 37 миллиардов рублей. Об этом заявила в пятницу представитель МВД Ирина Волк.

Она прокомментировала задержание российского гражданина Александра Коркина, причастного, как утверждается, к деятельности этого сообщества.

Как говорится в заявлении представителя МВД, преступное сообщество было создано "в целях совершения крупномасштабных незаконных валютных операций", а возглавили его Плахотнюк и Вячеслав Платон, которые названы гражданами одновременно России и Молдавии. Утверждается, что в 2013-2014 годах это сообщество, используя подложные документы, незаконно перечисляло из России валютные средства за рубеж.

Это не первое дело, открытое в России против Плахотнюка, которого называют одним из богатейших людей Молдавии и "серым кардиналом" молдавской политики. Как пишет ТАСС, в конце 2017 года Плахотнюк был заочно арестован Басманным судом Москвы по делу о покушении на убийство.

Пресс-секретарь Демократической партии Молдавии Виталий Гамурарь назвал дело против Плахотнюка "российским вмешательством и попыткой повлиять на результат выборов в нашей стране", а также "элементом гибридной войны" - пишет молдавский сайт Newsmaker,

Как пишет Deutsche Welle, в Германии расследуется так называемое дело "русской прачечной", которое называют также "молдавской схемой". Сообщается, что в последние дни в Баварии полицейские в связи с этим делом конфисковали четыре здания и арестовали счета, общая сумма арестованного имущества составила около 50 миллионов евро. Пока неясно, скоординированы ли как-то действия германской полиции с уголовным делом в России.

О "русской прачечной" ранее писал международный Центр исследования коррупции и организованной преступности. Утверждалось, что при помощи этой схемы из России вывели не менее 22 миллиардов долларов. Утверждается, что участники схемы получали фиктивные решения молдавского суда о взыскании с подставных российских фирм-однодневок долгов на многомиллионные суммы, а затем деньги выводились со счетов российских банков "Западный" и "Русский земельный банк" в молдавский банк, после чего "отмывались" через банки стран ЕС.

Упомянутый в заявлении МВД России Платон недавно был осуждён в Молдавии к 18 годам лишения свободы.