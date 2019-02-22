В Новосибирске суд арестовал на два месяца заместителя директора клиники имени Мешалкина Евгения Покушалова. Местные СМИ сообщают, что рассмотрение ходатайства следствия проходило в закрытом режиме, за исключением оглашения решения суда. Покушалову предъявлено обвинение по двум статьям: "мошенничество" и "легализация преступных доходов". Он просил о домашнем аресте.



Следствие считает, что известный учёный, награждённый президентом России Владимиром Путиным, может быть связан с делом о хищении более 1,3 миллиардов рублей. Эти деньги могли быть получены при проведении торгов, победа в которых обеспечивалась определённым компаниям. Арестовать Покушалова просил следователь ФСБ, аргументируя это тем, что он якобы может уничтожить доказательства и скрыться от следствия.



Поддержать Покушалова в суд пришло несколько десятков коллег и его пациентов, а также директор клиники академик Александр Караськов. Он также заявил, что его заместитель не имел отношения к финансово-хозяйственной деятельности организации, а произошедшее считает "беспределом". В поддержку учёного собрано более 1000 подписей под онлайн-петицией с требованием его не арестовывать.

Обыски в клинике прошли утром 20 февраля. В ФСБ заявили, что это были обыски "по делу о коррупции должностных лиц". Они шли у заместителя директора по научно-исследовательской деятельности Евгения Покушалова. В 2016 году Евгений Покушалов, по итогам тайного голосования участников Общего собрания РАН, получил звание члена-корреспондента Российской академии наук. В 2017 году президент России Владимир Путин вручил Евгению Покушалову Государственную премию в области науки и технологий.



НМИЦ им.академика Е.Н.Мешалкина – один из крупнейших в РФ центров, где оказывают помощь пациентам, страдающим не только заболеваниями сердечнососудистой системы, но и нейрохирургической, онкологической или сочетанной патологией.