Лукашенко готов вместе с РФ ответить на возможное размещение ракет США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности с Россией его стране нужно разработать ответные меры - вместе с Москвой. Об этом он заявил во время выступления в Военной академии в Минске, передает агентство Белта.

По мнению Лукашенко, расторжение договора негативно повлияет на Белоруссию: лидер страны заявил, что его соотечественники "всегда страдали" от соперничества между более крупными государствами. Возможный конфликт между ними глава Белоруссии назвал "катастрофой, особенно для нас".

При этом Александр Лукашенко уверен, что Россия не нарушила положений договора, поскольку в этом его заверил президент Владимир Путин. "Его позиция практически ничем не отличается от той позиции, которую излагают в СМИ", — сказал глава Белоруссии.

Лукашенко также считает, что выход из договора выгоден США, поскольку у Вашингтона появится возможность разместить ракеты на территории государств-членов НАТО в Европе или даже, по его мнению, на Украине.

США с 2 февраля начали процедуру выхода из договора об ограничении ракетных вооружений. Документ был подписан Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачёвым в 1987 году. США считают, что принятая на вооружение в России ракета 9М729 "Новатор" нарушает условия договора. Россия эти обвинения отвергла и тоже приостановила своё участие в договоре.

Белоруссия и Россия вместе формируют так называемое Союзное государство и входят в военный блок ОДКБ. В последнее время ряд СМИ и аналитиков писали об охлаждении отношений между Белоруссией и Россией и о том, что Минск стремится к нормализации отношений с Западом. На недавних переговорах с Путиным в Сочи, которые длились несколько дней, Лукашенко, однако, заявил о готовности к дальнейшей интеграции с Россией, "если на это согласны люди".