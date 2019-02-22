Коллегия адвокатов Крыма не стала исключать Эмиля Курбединова

Крымская центральная коллегия адвокатов на заседании президиума приняла решение не исключать из своего состава адвоката Эмиля Курбединова, как того требовало Министерство юстиции России. Адвокатская палата Крыма в лице президента палаты Елены Канчи обжаловала решение российского ведомства. Она также присутствовала на заседании президиума.
Минюст предписал исключить Курбединова после двух административных арестов по обвинению в публикации символики запрещенной организации в социальных сетях в 2013 году. Адвокат оспорил это решение в судебном порядке.
Коллеги Курбединова расценили предписание Минюста как попытку лишить его адвокатского статуса, поскольку в том же документе говорится, что Курбединов не может быть членом или учредителем другой коллегии.
- Эмиль Курбединов участвует во многих политических процессах в аннексированном Россией Крыму, защищая крымскотатарских активистов, обвиняемых по делу партии "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической группировкой.
- Курбединов защищал крымского журналиста Николая Семену и зампреда запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, обвиняемых в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. Кроме того он участвует в деле украинских моряков, задержанных российскими пограничниками у берегов Крыма осенью 2018 года.
- В 2017 году Эмиль Курбединов был награжден международной правозащитной премией Front Line Defenders.
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