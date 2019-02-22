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Коллегия адвокатов Крыма не стала исключать Эмиля Курбединова

Эмиль Курбединов

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Крымская центральная коллегия адвокатов на заседании президиума приняла решение не исключать из своего состава адвоката Эмиля Курбединова, как того требовало Министерство юстиции России. Адвокатская палата Крыма в лице президента палаты Елены Канчи обжаловала решение российского ведомства. Она также присутствовала на заседании президиума.

Минюст предписал исключить Курбединова после двух административных арестов по обвинению в публикации символики запрещенной организации в социальных сетях в 2013 году. Адвокат оспорил это решение в судебном порядке.

Коллеги Курбединова расценили предписание Минюста как попытку лишить его адвокатского статуса, поскольку в том же документе говорится, что Курбединов не может быть членом или учредителем другой коллегии.

  • Эмиль Курбединов участвует во многих политических процессах в аннексированном Россией Крыму, защищая крымскотатарских активистов, обвиняемых по делу партии "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической группировкой.
  • Курбединов защищал крымского журналиста Николая Семену и зампреда запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, обвиняемых в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. Кроме того он участвует в деле украинских моряков, задержанных российскими пограничниками у берегов Крыма осенью 2018 года.
  • В 2017 году Эмиль Курбединов был награжден международной правозащитной премией Front Line Defenders.

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