Коллегия адвокатов Крыма не стала исключать Эмиля Курбединова

Крымская центральная коллегия адвокатов на заседании президиума приняла решение не исключать из своего состава адвоката Эмиля Курбединова, как того требовало Министерство юстиции России. Адвокатская палата Крыма в лице президента палаты Елены Канчи обжаловала решение российского ведомства. Она также присутствовала на заседании президиума.

Минюст предписал исключить Курбединова после двух административных арестов по обвинению в публикации символики запрещенной организации в социальных сетях в 2013 году. Адвокат оспорил это решение в судебном порядке.

Коллеги Курбединова расценили предписание Минюста как попытку лишить его адвокатского статуса, поскольку в том же документе говорится, что Курбединов не может быть членом или учредителем другой коллегии.