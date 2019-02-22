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Документальное кино

Cобиратели морской травы

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Каждый май на Соловки приезжают бригады сезонных рабочих для заготовки морской капусты. Выходят в море и косят ее с карбасов. В октябре остатки бригады возвращаются в Архангельск. В опустевшем поселке остается сторож, зимующий с собакой.

Фильм Марии Мурашовой.

Лента удостоена приза Национального кинофестиваля дебютов "Движение"-2016, номинация - Лучший документальный фильм.

Фильм демонстрируется в партнерстве с фондом "Пилигрим".

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