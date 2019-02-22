Леонид Парфёнов перезапустит программу "Намедни" в Youtube

Телеведущий Леонид Парфёнов перезапустит программу "Намедни" в видеосервисе Youtube в марте. Об этом в своём блоге написал продюсер Youtube-шоу Парфёнова "Парфенон" Илья Овчаренко.

Как рассказал Овчаренко Радио Свобода, сначала будут сняты шесть выпусков программы. Первый выпуск будет опубликован YouTube-канале Parfenon 18 марта. Программа будет выходить раз в две недели.

"Намедни" — авторская программа Леонида Парфёнова, выходившая в эфир Второй программы ЦТ в период с ноября 1990 по 1991 год и канала НТВ в период с осени 1993 года по май 2004 года. За время выхода программа несколько раз меняла формат, выходя в виде авторской программы о неполитических новостях, документального цикла и информационно-аналитической программы.