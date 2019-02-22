Суд арестовал москвичку, оставившую сына на ночь в лесу на окраине города

Преображенский суд Москвы арестовал на два месяца 33-летнюю Надежду Куликову, обвиняемую в покушении на убийство своего шестилетнего сына. Он провел ночь в национальном парке "Лосиный остров" на окраине города и утверждает, что мать привязала его к дереву и оставила на ночь. Об аресте Куликовой сообщает агентство "Интерфакс".

Утром 18 февраля 6-летнего сына Куликовой нашли на Московской кольцевой автодороге на окраине города. Телеграм-канал Baza пишет, что мальчика случайно заметил водитель проезжавшего автомобиля. По словам очевидца, ребёнок был обёрнут в пакет, который пришлось с него снять разрезав ножом. Ряд СМИ сообщал со ссылкой на слова мальчика, что мать привязала его к дереву, однако сотрудник МЧС заявил телеканалу РЕН, что это не правда.

Адвокат Куликовой Марина Ефименко в просила отправить женщину под домашний арест, добавив, что она любящая мать и должна находиться рядом с ребенком, сообщает "Медиазона" со ссылкой на корреспондента, присутствовавшего на заседании.

Утром 18 февраля Куликова обратилась в полицию с заявлением об исчезновении сына. Она утверждала, что он убежал в лесу. При обыске в её машине обнаружили три рулона скотча, утверждает Следственный комитет.

За шестилетним мальчиком сейчас присматривает бабушка, она пытается взять ребёнка под опеку. Он находится в институте им. Склифосовского.