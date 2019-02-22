Вице-премьер правительства Италии Маттео Сальвини, возможно, вёл в Москве переговоры с представителями российских властей о выделении его правопопулистской партии "Лига" 3 миллионов евро на кампанию по выборам в Европейский парламент.

Такое утверждение содержится в расследовании итальянского журнала L'Espresso. Утверждается, что финансирование "Лиги" должно было быть замаскировано под коммерческую сделку по поставкам дизельного топлива.

"С одной стороны стола один из сторонников Сальвини, с другой - видные представители путинского истеблишмента" - описывает переговоры итальянское издание. При этом авторы расследования оговариваются, что не знают, было ли в конце концов заключено соглашение и были ли выделены деньги.

Под сторонником Сальвини имеется в виду Джанлука Савоини, его бывший пресс-секретарь. Утверждается, что 18 октября прошлого года в московском отеле "Метрополь" он встретился с тремя россиянами и обсуждал условия финансирования "Лиги". Сам Сальвини, как утверждают журналисты, во время своего визита в Москву в октябре прошлого года мог обсуждать сделку с вице-премьером российского правительства Дмитрием Козаком.

Статья, полный вариант которой будет опубликован 24 февраля, является частью более широкого расследования, посвященного якобы существующим "чёрным" схемам финансирования "Лиги".