Вице-премьер правительства Италии Маттео Сальвини, возможно, вёл в Москве переговоры с представителями российских властей о выделении его правопопулистской партии "Лига" 3 миллионов евро на кампанию по выборам в Европейский парламент.
Такое утверждение содержится в расследовании итальянского журнала L'Espresso. Утверждается, что финансирование "Лиги" должно было быть замаскировано под коммерческую сделку по поставкам дизельного топлива.
"С одной стороны стола один из сторонников Сальвини, с другой - видные представители путинского истеблишмента" - описывает переговоры итальянское издание. При этом авторы расследования оговариваются, что не знают, было ли в конце концов заключено соглашение и были ли выделены деньги.
Под сторонником Сальвини имеется в виду Джанлука Савоини, его бывший пресс-секретарь. Утверждается, что 18 октября прошлого года в московском отеле "Метрополь" он встретился с тремя россиянами и обсуждал условия финансирования "Лиги". Сам Сальвини, как утверждают журналисты, во время своего визита в Москву в октябре прошлого года мог обсуждать сделку с вице-премьером российского правительства Дмитрием Козаком.
Статья, полный вариант которой будет опубликован 24 февраля, является частью более широкого расследования, посвященного якобы существующим "чёрным" схемам финансирования "Лиги".
- Маттео Сальвини неоднократно выступал с положительными оценками политики Владимира Путина, выступал за отмену санкций, введённых ЕС против России, и даже надевал футболку с изображением Путина.
- Его партия "Лига", по опросам, является самой популярной политической силой в Италии и может претендовать на успех на выборах в Европарламент. С прошлого года Сальвини занимает пост министра внутренних дел и вице-премьера в коалиционном итальянском правительстве.
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