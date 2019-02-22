Японский зонд "Хаябуса-2" сел на поверхность астероида Рюгу

Японский межпланетный зонд «Хаябуса-2», отправленный в 2014 году по маршруту в 300 миллионов километров к астероиду Рюгу, достиг цели 22 февраля, сообщило японское Агентство аэрокосмических исследований. Официальный представитель этого научно-технического центра подтвердил агентству AFP факт посадки зонда на астероид и его нормальную работу.



Поверхность Рюгу была обстреляна – для получения облака материалов, из которых состоит это небесное тело. Эксперимент проводился таким образом, чтобы получить частицы из-под поверхностного слоя, не подвергавшися в течение миллионов лет внешнему воздействию. Образцы вещества в 2020 году должны быть доставлены на Землю для изучения.



Учёные надеются найти следы органических веществ в качестве подтверждения, что жизнь на Земле могла зародиться из частиц, находящихся в на других космических телах. Речь идёт о периоде развития Вселенной, отстоящем от нашего времени на 4 миллиарда 600 миллионов лет.

Изначально посадка зонда на астероид была запланирована на 2018 год. Однако, при изучении поверхности астероида с близкого расстояния оказалась, что она не столь безопасна для посадки, и на поиск подходящей площадки ушло дополнительное время.



Зонд, вращаясь вокруг астероида, анализирует его поверхность с помощью камеры и высокочувствительных приборов. Одновременно, на грунте работают два небольших робота "Минерва" и франко-германский робот "Маскот", доставленные ранее зондом "Хаябуса-2".

Стоимость космической миссии "Хаябуса-2" – 270 миллионов долларов.



"Хаябуса-2", по размеру сопоставимый с большим бытовым холодильником, оснащён солнечными батареями и является усовершенствованным аналогом первого подобного японского аппарата "Хаябуса". Первый зонд вернулся на Землю в 2010 году с образцами пыли с другого астероида. Экспедиция, названная "Одиссей" длилась семь лет и была признана научным триумфом.