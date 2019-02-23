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Спортсмен из России получил предупреждение за имя Путина на перчатке

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Судьи Международной федерации лыжных видов спорта вынесли российскому двоеборцу Виталию Иванову предупреждение за то, что он написал на среднем пальце своей перчатки "В.В.Путин" и показывал эту надпись журналистам на соревнованиях в австрийском Зеефельде. Об этом сообщает издание Sports.ru.

Иванов объяснил свой поступок тем, что Владимир Путин его президент и фаворит. Судьи, в свою очередь, подчеркнули, что по правилам федерации на соревнованиях нет места политическим сообщениям. Российского спортсмена заставили стереть надпись, пишет Sports.ru.

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