Венесуэла временно закрыла мосты на границе с Колумбией

Венесуэльские власти временно закрыли три моста на границе с Колумбией. Об этом в твиттере написала вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

Она уточнила, что Каракас по-прежнему предоставляет венесуэльцам и колумбийцам гарантию безопасных пограничных переходов. Родригес потребовала от президента Колумбии прекратить поддержку президента США Дональда Трампа.

В январе лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента и потребовал проведения независимых выборов. Гуайдо поддержали США, Канада, многие страны Латинской Америки и большинство стран Евросоюза. Действующего президента Николаса Мадуро считают легитимным Россия, Китай, Куба и Мексика.

Гуайдо призывал своих сторонников взять в субботу в живое кольцо расположения воинских частей и потребовать, чтобы солдаты не препятствовали ввозу в страну гуманитарной помощи.

Часть гуманитарной помощи из США находится в колумбийском городе Кукута. Накануне вечером там также прошёл благотворительный музыкальный фестиваль, организованный британским миллиардером Ричардом Брэнсоном. Предполагается, что собранные деньги будут потрачены на нуждающихся венесуэльцев.

Сторонники Мадуро решили провести собственный фестиваль неподалёку от концерта, организованного Брэнсоном, но на территории Венесуэлы.

Гуайдо посетил концерт на территории Колумбии несмотря на запрет на выезд из Венесуэлы. Он заявил, что преодолеть границу ему помогли военные.

В свою очередь американские СМИ сообщили, что Белый дом угрожает депортировать из США родных высокопоставленных венесуэльских военных, если эти военные будут и далее поддерживать Мадуро и не допустят в Венесуэлу американскую гуманитарную помощь.