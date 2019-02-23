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Крестовый поход детей. Фильм о "бессрочном протесте"

Кадр из фильма "Бессрочный протест"

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9 сентября 2018 года в России прошли протесты против пенсионной реформы – решения правительство повысить возраст выхода на пенсию.

После демонстрации в Москве часть ее участников, в основном, молодые люди, решили продолжать акции.

Так родился "Бессрочный протест", принципами которого объявлены: децентрализация, – отсутствие лидеров, самоорганизация через интернет, – отторжение любой формы насилия и обещание продолжать акции до достижения целей протестов, который, правда, разные участники формулируют по-разному.

Молодые люди 15-30 лет несколько месяцев продолжали выходить на акции - несмотря на задержания и штрафы.

История "бессрочки" – в фильме Анны Маслаковой.

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