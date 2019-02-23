В Париже назвали лауреатов кинопремии "Сезар"

В Париже назвали имена лауреатов французской академии искусств "Сезар". Главный приз за лучший фильм достался картине "Опекунство" режиссёра Ксавье Леграна. Киноленту отметили еще в трех номинациях — лучший монтаж, лучший сценарий и лучшая женская роль.

Награду за лучшую режиссуру завоевал Жак Одиар и его фильм "Братья Систерс". Это вестерн, в котором сыграли Хоакин Феникс и Джейк Джилленхол. Картина получила также еще три приза — за операторскую работу, декорации и звук.

Лучшим актером был признан Алекс Лутц, исполнивший главную роль в фильме "Ги".

В прошлом году "Сезар" за лучший иностранный фильм получила картина "Нелюбовь" режиссёра Андрея Звягинцева. Это первая в истории российская лента, удостоенная награды французской киноакадемии.