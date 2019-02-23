Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Париже назвали лауреатов кинопремии "Сезар"

Ксавье Легран на церемонии вручения кинопремии "Сезар", Париж, 22 февраля 2019 года

Смотреть комментарии

В Париже назвали имена лауреатов французской академии искусств "Сезар". Главный приз за лучший фильм достался картине "Опекунство" режиссёра Ксавье Леграна. Киноленту отметили еще в трех номинациях — лучший монтаж, лучший сценарий и лучшая женская роль.

Награду за лучшую режиссуру завоевал Жак Одиар и его фильм "Братья Систерс". Это вестерн, в котором сыграли Хоакин Феникс и Джейк Джилленхол. Картина получила также еще три приза — за операторскую работу, декорации и звук.

Лучшим актером был признан Алекс Лутц, исполнивший главную роль в фильме "Ги".

В прошлом году "Сезар" за лучший иностранный фильм получила картина "Нелюбовь" режиссёра Андрея Звягинцева. Это первая в истории российская лента, удостоенная награды французской киноакадемии.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG