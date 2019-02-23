"Рожай мясо": активистки в Петербурге провели акцию против службы в армии

В Петербурге шесть женщин провели акцию у военкомата Ленинградской области против службы в армии. Они принесли к зданию на набережной реки Фонтанки свёртки, в которых под видом младенцев находилось сырое мясо. Об этом Радио Свобода рассказал присутствовавший на акции фотограф Давид Френкель.

​23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. В советское время праздник отмечался с 1923 года как день основания Красной армии, а позднее — как День Советской армии и Военно-морского флота. В 1933 году нарком обороны Клим Ворошилов признавал в статье в газете "Правда", что дата праздника была выбрана практически случайно и не совпадает с историческими датами.