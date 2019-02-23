Трамп пригрозил вето в случае несогласия Конгресса с режимом ЧП

Президент США Дональд Трамп воспользуется правом вето, если палата представителей Конгресса США проголосует против введения в стране режима чрезвычайного положения для финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Об этом заявили в Белом доме, сообщает Associated Press.

В случае введения чрезвычайного положения, значительная часть стены будет достроена уже к сентябрю 2020 года - до новых выборов президента.

На прошлой неделе Конгресс одобрил законопроект, предусматривающий почти полтора миллиарда долларов на возведение 90-километрового заграждения на южной границе. Трамп требовал на строительство более 300 километров стены почти шесть миллиардов долларов. По данным Fox News, с помощью режима чрезвычайного положения президент сможет получить более трёх миллиардов долларов . Журналисты утверждают, что против инициативы Трампа готовы проголосовать не только демократы, но и республиканцы.

В конце декабря разногласия между Трампом и демократическим большинством Конгресса относительно бюджета привели к приостановке работы правительства. "Шатдаун" продолжался 35 дней и стал самым долгим в истории США. Позднее бюджет был согласован, но без учета строительства стены. Тогда в Белом доме заявили, что Трамп после утверждения бюджета введёт чрезвычайное положение в стране для получения средств на строительство стены.