Министерство внутренних дел по республике Бурятия начало служебную проверку после публикации видеозаписи эротического танца на корпоративе в отделе полиции Улан-Удэ. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Ролик был снят в отделе полиции №2 Улан-Удэ утром 22 февраля, сообщил "Медузе" источник, знакомый с сотрудником отдела.

По данным издания, это был подарок для сотрудников на праздник 23 февраля, там присутствовал весь личный состав. В пресс-службе ведомства пообещали привлечь виновных к "строгой дисциплинарной ответственности".

Проверка началась после того, как ролик выложили в социальной сети "ВКонтакте" в группе "Омбудсмен полиции". По мнению руководства ведомства, сотрудники отдела нарушили служебную дисциплину и нормы профессиональной этики.