Лидера сборной России по биатлону забыли заявить на чемпионат Европы

Лидер российской сборной по биатлону Александр Логинов пропустит чемпионат Европы в Белоруссии из-за технической ошибки чиновников из Союза биатлонистов России (СБР). Об этом "Тюменской арене" рассказал председатель тренерского совета Союза Максим Кугаевский.

По словам Кугаевского, президент СБР Владимир Драчёв думал, что Логинова как действующего чемпиона Европы в гонке преследования можно выставить на турнир сверх российской квоты спортсменов. Однако на соревнования по спринту это правило не распространялось, и выставить спортсмена не позволил регламент. Кугаевский утверждает, что заранее напоминал Драчеву, что Логинов не проходит в спринт по персональной квоте и что для его участия нужно оставить в запасе кого-то из членов российской команды. Отвечая на вопрос, как это допустил тренерский штаб сборной, Кугаевский предположил, что тренеры не читали правила континентального турнира.

Логинов — лучший российский биатлонист в текущем сезоне. Он занимает второе место в общем зачёте Кубка мира. Чемпионат Европы по биатлону проходит в Белоруссии до 24 февраля. Личный тренер Логинова Александр Касперович заявил телеканалу "Матч ТВ", что пропуск Логиновым турнира поможет ему подготовиться к Чемпионату мира, который начнётся 7 марта в шведском Эстерсунде.