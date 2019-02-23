Венесуэльская Национальная гвардия применила слезоточивый газ против демонстрантов на границе с Колумбией. Протестующие пытались разобрать баррикады на мосту через реку Тачира, отделяющий приграничный город Уренья от Колумбии. Об этом сообщает газета The Washington Post.

На колумбийской стороне границы расположен город Кукута, в котором складирована часть гуманитарной помощи, направленной США жителям Венесуэлы. За его доставку в страну выступает оппозиционный лидер Хуана Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом республики.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, легитимность которого не признают многие страны мира, распорядился перекрыть границу с Колумбией и Бразилией и выступает против доставки гуманитарной помощи из США. Он заявляет, что груз может стать средством для изменения власти в стране.

23 февраля сторонники венесуэльской оппозиции, как ожидается, попробуют пересечь границы из Колумбии и Бразилии с гуманитарной помощью. Утром в субботу по московскому времени командование вооруженных сил заявило, что по приказу Мадуро на границе с Колумбией размещаются войска "чтобы защищать мир и безопасность народа через закрытие границы". Власти Колумбии сообщили, что трое солдат Национальной гвардии Венесуэлы дезертировали через пограничный мост и запросили помощи у Колумбии.