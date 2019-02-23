Ким Чен Ын направился на встречу с Трампом на бронированном поезде

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в субботу, 23 февраля, отправился на бронированном поезде из Пхеньяна в Ханой на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в КНДР. По его данным, весь путь до столицы Вьетнама Ким Чен Ын проделает транзитом через Китай.

Расстояние от Пхеньяна до Ханоя составляет более 4,5 тысяч километров. Глава КНДР проведёт в дороге более двух дней.

Сегодня же стало известно об открытии в Ханое медиацентра второго саммита лидеров США и Северной Кореи. Его площадь составляет более 30 тысяч квадратных метров. Ожидается, что работать в нём будет три тысячи журналистов.

Вторая в истории встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет 27-28 февраля. Первый саммит глав двух государств состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. Тогда стороны подписали документ, согласно которому Пхеньян обязан проводить ядерное разоружение в ответ на гарантии безопасности со стороны США. Однако позднее СМИ сообщали, что Пхеньян продолжает ядерные разработки.