При отравлении некачественным алкоголем в Индии погибли 107 человек

При отравлении некачественным алкоголем в штате Ассам на востоке Индии погибли как минимум 107 человек, сообщает издание The Quint со ссылкой на местную полицию. Ещё десятки пострадавших находятся в госпиталях.

Все пострадавшие — работники чайной плантации. Они отравились произведённым подпольно ликёром. Власти штата запретили ингредиент, из которого он был произведён.

Массовое отравление в Ассаме произошло через две недели после того как из-за отравления нелегальным алкоголем погибли около ста человек в северных штатах страны, сообщает BBC. Издание отмечает, что смерти от подпольно произведённого алкоголя распространены в Индии, где легальный алкоголь может быть слишком дорогим для населения.

По делу о массовом отравлении в Ассаме арестованы два человека, торговавшие алкоголем. По данным агентства IANS, которое цитирует The Quint, жители в районе отравления жаловались на тесную связь между торговцами нелегальным алкоголем и местной полицией.