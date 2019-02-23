Британская пресса предрекает "перестройку" в политике

"Новой эрой" и "перестройкой, необходимой британской политике" назвали некоторые лондонские издания выход 11 депутатов парламента из Лейбористской и Консервативной партий. Все они, противники "Брекзита", пообещали создать новую политическую партию.



Сначала семь оппозиционных депутатов-лейбористов объявили, что уходят из партии и создают Независимую группу в палате общин. Они считают, что партия, руководимая Джереми Корбином, перестала быть умеренно левой, поскольку власть в ней захватили леворадикалы. Будучи настроенными против Израиля, радикалы якобы не препятствуют проявлениям антисемитизма, отмечает BBC.



Затем трое законодателей от Консервативной партии Терезы Мэй объявили о присоединении к новой группе. Оба демарша депутатов произошли в течение менее чем трёх дней уходящей недели и взбудоражили британскую политику.

Решение троих депутатов-консерваторов присоединиться к группе независимых законодателей, ошарашило Вестминстер, отмечает CNN. Беглецы осудили катастрофическую по их словам политическую линию Мэй на выход из Европейского союза, подвергли критике и сдвиг Консервативной партии вправо и предупредили об опасности захвата партии экстремистами.



Произошедшие изменения могут ознаменовать переформатирование британской политической сцены в преддверии близящегося дня 29 марта, на который назначен выход Соединённого Королевства из ЕС. За 37 дней до этой поворотной даты парламент всё ещё не одобрил соглашение между британским правительством и Европейским союзом об условиях разрыва.