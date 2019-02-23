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Британская пресса предрекает "перестройку" в политике

Три депутата парламента от Консервативной партии, присоединившиеся к "Независимой группе" 20 февраля 2019

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"Новой эрой" и "перестройкой, необходимой британской политике" назвали некоторые лондонские издания выход 11 депутатов парламента из Лейбористской и Консервативной партий. Все они, противники "Брекзита", пообещали создать новую политическую партию.

Сначала семь оппозиционных депутатов-лейбористов объявили, что уходят из партии и создают Независимую группу в палате общин. Они считают, что партия, руководимая Джереми Корбином, перестала быть умеренно левой, поскольку власть в ней захватили леворадикалы. Будучи настроенными против Израиля, радикалы якобы не препятствуют проявлениям антисемитизма, отмечает BBC.

Затем трое законодателей от Консервативной партии Терезы Мэй объявили о присоединении к новой группе. Оба демарша депутатов произошли в течение менее чем трёх дней уходящей недели и взбудоражили британскую политику.

Решение троих депутатов-консерваторов присоединиться к группе независимых законодателей, ошарашило Вестминстер, отмечает CNN. Беглецы осудили катастрофическую по их словам политическую линию Мэй на выход из Европейского союза, подвергли критике и сдвиг Консервативной партии вправо и предупредили об опасности захвата партии экстремистами.

Произошедшие изменения могут ознаменовать переформатирование британской политической сцены в преддверии близящегося дня 29 марта, на который назначен выход Соединённого Королевства из ЕС. За 37 дней до этой поворотной даты парламент всё ещё не одобрил соглашение между британским правительством и Европейским союзом об условиях разрыва.

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