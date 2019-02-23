Карелия: жители Питкяранты пришли к мэрии с картонными вилами

В субботу в карельском городе Питкяранта более двадцати человек вышли к зданию местной администрации, вооружившись вилами, топорами и молотками. Горожане принесли инструменты, сделанные из картона, чтобы выразить протест против бездействия местных властей.

Организатор мероприятия Анна Бойкова не стала заявлять акцию как митинг или пикет, обозначив его статус как "прогулка". Активисты заявили недовольство качеством уборки города: Питкяранта утопает в снегу, даже крыльцо мэрии занесено снегом, по тротуарам почти невозможно передвигаться, а обочины завалены сугробами. На этих сугробах краской выведены надписи, предупреждающие пешеходов об опасности попасть под машину.

Жители возмущены "оптимизацией" социальной сферы. В прошлом году в Питкяранте закрыли родильное отделение, Дом Культуры, а теперь власти намереваются ликвидировать филиал сортавальского колледжа.

На акции присутствовали сотрудники полиции, которые, однако, не вмешивались в происходящее. Самой Анне Бойковой правоохранительные органы накануне направили предупреждение, напомнив об ответственности за экстремизм и организацию несанкционированных мероприятий.