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NASA одобрило полёт корабля Dragon к МКС без астронавтов

Корабль Dragon в ангаре перед отправкой на стартовую площадку для испытательного полёта в космос 2 марта 2019

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Американское космическое агентство NASA окончательно одобрило тестовый запуск космического корабля Crew Dragon (Крю-Дрэгон) к Международной космической станции (МКС) 2 марта. Это станет первым космическим испытательным полётом нового корабля компании SpaceX Илона Маска.

Принятое в пятницу 23 февраля решение NASA открывает компании SpaceХ принципиально новые возможности для развития полётов американских астронавтов в космос после завершения в 2011 году программы пилотируемых полётов на челноках Shuttle.

Агентство NASA выделило компании SpaceX $2,6 миллиарда долларов, а конкурирующей компании Boeing $4,2 миллиарда долларов для создания космической системы доставки астронавтов на МКС и обратно на Землю. В настоящее время все экипажи доставляются на МКС и обратно на Землю российскими кораблями "Союз".

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