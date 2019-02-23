В воскресенье в Москве состоится марш памяти Бориса Немцова

В Москве в воскресенье пройдёт марш памяти Бориса Немцова, убитого 27 февраля 2015 года рядом с Кремлём. Организаторы акции – движение "Солидарность", общество "Мемориал", "Фонд борьбы с коррупцией", партии "Парнас", "Яблоко" и другие.

Суд над убийцами Немцова приговорил пятерых российских граждан, выходцев из Чечни, к тюремному заключению со сроками от 11 до 20 лет. Заказчик убийства до сих пор не установлен.

Первый марш памяти Бориса Немцова прошёл в 2015 году, на следующий день после убийства политика. В нём участвовали более 50 тысяч человек. Через год число участников подобной акции сократилось вдвое, В прошлом году в Москве на марш памяти Немцова вышло около восьми тысяч активистов. Заявка, поданная для согласования московским властям, предусматривает участие в марше 30 тысяч человек. Акции памяти Бориса Немцова, как ожидается, пройдут и в других российских городах.