В Молдавии 24 февраля состоится голосование на парламентских выборах

В Молдавии в воскресенье избиратели проголосуют за кандидатов в депутаты парламента. В выборах участвуют 15 политических партий и 320 кандидатов-одномандатников. Социологические опросы показывают, что в парламент, скорее всего, войдут три партии: президентская Партия социалистов (20%), внесистемный оппозиционный блок ACUM во главе с Майей Санду и Андреем Нэстасе (12%) и правящая Партия демократов (9%) под руководством олигарха Влада Плахотнюка.

Голосование впервые проводится по смешанной избирательной системе, а это значит, что 50 депутатов будут избраны по партийным спискам, еще 51 депутат по одномандатным округам. Впервые на избирательных участках установлены видеокамеры.