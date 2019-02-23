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В Молдавии 24 февраля состоится голосование на парламентских выборах

Кишинёв, 21 февраля 2019

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В Молдавии в воскресенье избиратели проголосуют за кандидатов в депутаты парламента. В выборах участвуют 15 политических партий и 320 кандидатов-одномандатников. Социологические опросы показывают, что в парламент, скорее всего, войдут три партии: президентская Партия социалистов (20%), внесистемный оппозиционный блок ACUM во главе с Майей Санду и Андреем Нэстасе (12%) и правящая Партия демократов (9%) под руководством олигарха Влада Плахотнюка.

Голосование впервые проводится по смешанной избирательной системе, а это значит, что 50 депутатов будут избраны по партийным спискам, еще 51 депутат по одномандатным округам. Впервые на избирательных участках установлены видеокамеры.

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