В Праге состоялась акция протеста против президента Сербии

Сегодня вечером на Вацлавской площади в центре Праги прошёл протест граждан Сербии против их президента Александра Вучича. Акция организована в поддержку гражданских демонстраций "1 из 5 миллионов", которые в последние три месяца поочередно проходят в 60-ти городах Сербии. Участники протестной акции в Праге держали плакаты "Вы не одни" и "Мы с вами".

– Наша цель в том, чтобы сербы, живущие за границей, проснулись и поддержали требования своих соотечественников на родине, – сказал Радио Свобода один из организаторов митинга в Праге Йован Радакович.

В Белграде, столице Сербии, 23 февраля состоялся двенадцатый субботний протест граждан. Они требовали отставки президента Сербии Александра Вучича и членов правящей "Сербской прогрессивной партии", честных и свободных выборов, обнародования плана по определению будущего статуса Республики Косово.

Лозунг протеста "1 из 5 миллионов" возник в ответ на заявление президента Сербии после одного из протестов в декабре: "Могут и пять миллионов выйти – я ни одно требование не выполню!" сказал тогда Вучич.

Организаторы акции в Праге надеются, что подобные протесты проведут и сербы, живущие в других городах мира. В Праге акция протеста состоится и в следующую субботу. "Пока идут протесты в Сербии и мы будем протестовать", заявили организаторы.

Акция, подобная пражской, прошла вечером в субботу и в столице Австрии Вене.