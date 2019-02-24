Гуайдо: для отстранения Мадуро возможны "любые меры"

Глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, признанный США и рядом других стран легитимным временным президентом страны, призвал международное сообщество рассмотреть "любые меры" для того, чтобы добиться отстранения от власти президента Николаса Мадуро - после того, как подчиняющиеся Мадуро полицейские и военные сорвали в субботу попытку доставить в страну гуманитарную помощь из Колумбии и Бразилии.

Гуайдо, который сейчас находится в Колумбии, также написал в твиттере, что в ближайшие дни встретится с представителями зарубежных стран, поддерживающими его. Для освобождения страны, написал он, необходимо сочетание "внешнего и внутреннего давления" на режим Мадуро.

Ожидается, что в понедельник он встретится с вице-президентом США Майклом Пенсом, который в субботу вновь выступил с заявлением в поддержку венесуэльской оппозиции.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты "примут меры" против "тех, кто препятствует восстановлению демократии в Венесуэле".

Гуайдо и его сторонники в субботу лично участвовали в попытке доставить гуманитарную помощь из США из Колумбии в Венесуэлу. На границе, однако, их встретили кордоны Национальной гвардии, поскольку Николас Мадуро ранее запретил доставку гуманитарных грузов в страну, называя её элементом внешнего давления с целью добиться смены власти. Силовые структуры Венесуэлы по-прежнему подчиняются Мадуро. На границе произошли столкновения. Два грузовика с гуманитарными грузами были подожжены, остальные были вынуждены вернуться на склад в Колумбии.

Столкновения произошли также на одном из пограничных переходов с Бразилией и в ряде городов Венесуэлы. Полиция применяла слезоточивый газ и несколько раз открывала огонь по людям. По последним данным, два человека были убиты, десятки пострадали.

Николас Мадуро обвинил власти Колумбии в поддержке Гуайдо, объявил о разрыве дипломатических отношений с этой страной и потребовал от колумбийских дипломатов покинуть Венесуэлу.

В Венесуэле политический кризис сопровождается экономическим - речь идёт о нехватке продуктов и медикаментов.