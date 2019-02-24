В Афганистане в 2018 погибли больше всего мирных жителей за 20 лет

В Афганистане в 2018 году в результате боевых действий и терактов погибло больше мирных жителей, чем за последние 20 лет войны в этой стране. Такие данные приводит ООН.

Всего за прошлый год погибли более 3800 человек, более 7100 были ранены. Большая часть из них - жертвы взрывов, которые совершают смертники, как правило, связанные с террористической группировкой "Исламское государство" или с радикальным движением "Талибан". Всего в прошлом году в Афганистане произошло не менее 65 терактов, погибли 2200 человек. Около 500 мирных жителей погибли в результате авиаударов, которые наносили США и их союзники.

Боевые действия в Афганистане в прошлом году обострились - с центральным правительством воюют как талибы, так и боевики "ИГ".

Спустя несколько дней в Катаре пройдёт очередной раунд переговоров между представителями США и талибов о завершении боевых действий в Афганистане. Ранее на переговорах был выработан проект мирного плана, однако много деталей ещё остаётся не согласованными.