Выборы в Молдавии: спикер обвинил Москву в попытках влияния

В Молдавии идёт голосование на парламентских выборах. По данным полиции, голосование пока идёт в спокойной обстановке, показатели явки пока несколько превышает явку на предыдущих выборах 4 года назад. За явкой можно следить в режиме онлайн. К 12.30 по московскому времени она превысила 17 процентов, участки закроются в 22 часа.

За 101 место в парламенте борются 14 партий и 1 блок, а также 320 депутатов-одномандатников. Выборы проводятся по смешанной системе: 50 депутатов по партийным списком и 51 - по одномандатным округам.

Наблюдатели отмечают, что основная борьба разворачивается между президентской Партией социалистов, которую называют пророссийской политической силой, правящей Демократической партией олигарха Владимира Плахотнюка и проевропейским оппозиционным блоком ACUM. Шансы попасть в парламент есть у популистской партии "ШОР". По опросам, социалисты лидируют, однако вряд ли могут претендовать на абсолютное большинство.

Спикер парламента Молдавии Андриан Канду, проголосовав, обвинил Россию в попытках повлиять на исход голосования. Он напомнил, что за два дня до выборов в МВД России заявили об уголовном деле против Плахотнюка. Кроме того, ряд договорённостей, которых Россия достигла с президентом Молдавии Игорем Додоном в преддверии выборов - например об отмене пошлин на поставки сельхозпродукции - по мнению спикера, тоже носили политический характер.

Прозападная оппозиция, между тем, обвиняет власти в давлении и намерена организовать акции протеста в случае нарушений на выборах.