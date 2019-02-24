Участие победительницы украинского отбора в Евровидении под вопросом

Общественная телерадиокомпания Украины оставляет за собой право определить, кто именно будет представлять страну в этом году на конкурсе "Евровидение" в Израиле.

По итогам национального отборочного конкурса, право представлять Украину получила певица Анна Корсун, выступающая под сценическим именем Maruv . Ей отдали предпочтение телезрители, она также получила высокие оценки профессионального жюри. Однако у части общественности и организаторов отбора её кандидатура вызвала сомнения в связи с тем, что она нередко выступает с концертами в России, официально признанной на Украине страной-агрессором.

Накануне в эфире национального телевидения Maruv подтвердила, что выступает в России, и высказала мнение, что конкурс "Евровидение" должен служить для сближения между странами. Она также заявила, что негативные оценки политики президента Владимира Путина не должны переноситься на всех россиян. При этом певица на вопрос о принадлежности Крыма ответила, что Крым является украинским - в отличие от двух других участниц конкурса, уроженок Крыма, которые выразили в этом сомнение.

В течение 48 часов Общественная телерадиокомпания Украины должна принять окончательное решение. Сейчас она ведёт переговоры с Maruv. По всей видимости, их предметом является обязательство певицы отказаться от концертов в России - это следует из слов представителя телерадиокомпании Александры Кольцовой. Кто будет представлять Украину, если договорённости с Maruv не удастся достичь, неясно.

Украина выиграла конкурс "Евровидение" в 2016 году, когда её представляла крымскотатарская певица Джамала. На финал "Евровидения" в Киеве в 2017 году не пустили представительницу России Юлию Самойлову, поскольку она выступала в аннексированном Крыму.