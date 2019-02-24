На марш памяти Немцова в Москве вышли более 10 тысяч человек

В Москве и ряде других городов России сегодня проходят акции памяти оппозиционного политика Бориса Немцова, убитого 27 февраля 2015 года неподалеку от Кремля.

В Москве в марше по Бульварному кольцу, по последним данным, принимают участие более 10 тысяч человек. Таковы подсчеты организации "Белый счетчик". По оценки полиции, на акцию вышли шесть тысяч человек.

Акцию организовали движение "Солидарность", партии "Парнас" и "Яблоко", фонд борьбы с коррупцией и другие оппозиционные организации. Пришли политики Михаил Касьянов, Владимир Рыжков, Алексей Навальный, Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза и другие. Срези лозунгов - "Герои не умирают", "Россия будет свободной", "Россия без Путина". Звучат и требования освобождения политзаключённых. Некоторые участники марша также несут плакаты в поддержку обмена украинских политзаключённых на россиян, в защиту Олега Сенцова и арестованных украинских моряков.

Сообщается, что задержан один человек, который пытался пронести на марш плакат с нецензурной характеристикой Владимира Путина.

В Петербурге проходит согласованный митинг на площади у Финляндского вокзала. В нем участвует около тысячи человек.

Акции памяти Немцова, в основном в форме пикетов, прошли в десятках городов страны. В ряде городов власти не согласовали акции, там прошли одиночные пикеты - в частности в Томске.

Борис Немцов был убит несколькими выстрелами на Большом Москорецком мосту. Ранее были осуждены к длительным срокам заключения пятеро уроженцев Чечни, которые были признаны виновными в совершении преступления.Адвокат Ольга Михайлова, представляющая интересы дочери Бориса Немцова Жанны, сегодня заявила “Интерфаксу”, что родственникам убитого оппозиционера так и не удалось добиться от следствия информации о ходе расследования. Следствие до сих пор ничего не сделало, чтобы найти организаторов и заказчиков убийства Немцова, считает адвокат. В Следственном комитете ранее заявили, что ведомство продолжает расследовать уголовное дело против объявленного в розыск Руслана Мухудинова, которого следователи считают и заказчиком, и организатором убийства.