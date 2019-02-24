Мэй: до 12 марта парламент проголосует по вопросу о Брекзите

Британский парламент до 12 марта получит возможность проголосовать по вопросу о выходе из ЕС, однако это произойдёт не на будущей неделе. Об этом заявила в воскресенье премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

В последние дни в правящей Консервативной партии наметился раскол - трое министров кабинета Мэй дали понять, что готовы объединиться с лейбористами и другими оппозиционными силами и заблокировать возможность так называемого "жёсткого Брекзита", то есть выхода Британии из ЕС без соглашения. Трое депутатов-консерваторов и вовсе вышли из партии, сформировав вместе с несколькими также покинувшими свою партию лейбористами новую парламентскую фракцию "Независимых", которая возражает против "жёсткого Брекзита".

На данный момент британский парламент так и не одобрил договор о выходе Британии из ЕС. При этом до заявленной даты выхода - 29 марта - остаётся менее пяти недель. Сторонники Мэй настаивают, что парламент не должен блокировать "жёсткий Брекзит", чтобы не лишать премьера свободы маневра на переговорах с ЕС о внесении изменений в проект договора о Брекзите.

Эти переговоры продолжаются и в Египте, куда Мэй и другие лидеры Евросоюза приехали на европейско-арабский саммит. Ожидается, что они продолжатся и на будущей неделе. Мэй говорит, что переговоры идут успешно, однако по-прежнему неясно, удастся ли ей добиться таких уступок, которые удовлетворили бы большинство в парламенте.