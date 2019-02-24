В Петербурге состоялся многолюдный митинг памяти Бориса Немцова

В Санкт-Петербурге на митинге памяти убитого в Москве 2015 году оппоиционного политика Бориса Немцова собрались, по разным подсчётам, от двух до трёх тысяч человек.

Митинг, с трудом согласованный властями со второго раза, прошел на площади Ленина у Финляндского вокзала. Выступающие выразили возмущение тем, что заказчики убийства Бориса Немцова не найдены и требовали демократических перемен в России. Так же думает и один из участников митинга, художественный руководитель Интерьерного театра Николай Беляк. Он выразил надежду, что в стране произойдут перемены, за которые боролся Борис Немцов, а репрессии и кровопролитие, наконец, закончатся.

Многие выступавшие говорили, что перемены должны осуществляться через выборы, на которые, по мнению ораторов, обязательно надо идти – начиная с муниципального уровня. В то же время, выступавшие отмечали, что участие в выборах будет для демократов очень трудным.

Участник “Движения демократического обновления” Михаил Амосов был освистан молодыми активистами за его слова о том, что люстрация не нужна, а главным лозунгом должен стать “Не забудем, но простим”. Амосов настаивает, что во власти остались порядочные и не проворовавшиеся чиновники, с которыми можно сотрудничать.

По словам активиста движения “Открытая Россия” Александра Голубкова, его привело в политику именно убийство Немцова, он считает, что на такой митинг должны приходить сотни тысяч людей. Среди организаторов акции были депутаты Законодательного собрания Петербурга Максим Резник и Борис Вишневский, активисты партий “Яблоко”, “Парнас”, “Партии Перемен”, движений “Открытая Россия” “Весна”, “Время” “Чайного клуба”, “Движения Демократического Обновления”. В митинге участвовали от двух до трёх тысяч тысяч человек.