Георгий Данелия введён в реанимации в искусственную кому

Кинорежиссёр Георгий Данелия введён в искусственную кому после воспаления лёгких. Сейчас он находится в реанимации одной из московских больниц, сообщила его жена Галина.

По её словам, к вечеру воскресенья Данелии стабилизировали дыхание.

Ранее стало известно, что режиссёр был госпитализирован в тяжёлом состоянии. В субботу он сам вызвал на дом врачей с жалобами на тяжелую одышку.

Георгию Данелия 88 лет. Он автор одних из самых кассовых фильмов в истории советского кинематографа - "Я шагаю по Москве", "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон", "Кин-Дза-Дза!" и многих других.

За фильм "Я шагаю по Москве" Данелия был удостоен специального упоминания жюри Каннского кинофестиваля, а за фильм "Осенний марафон" - приза международной ассоциации кинокритиков на фестивале в Венеции и главного приза фестиваля в Сан-Себастьяне.