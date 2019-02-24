В Пскове активисты поддержали арестованного Артёма Милушкина

24 февраля псковские националисты вышли к городскому СИЗО и Псковскому районному суду на одиночные пикеты с требованием освободить супруга координатора движения «Открытая Россия» в Псковской области Лии Милушкиной Артема и прекратить политический террор. По словам участников пикетов, правоохранители сначала возражали против акции у СИЗО, ссылаясь на «режимность объекта», однако позже согласились с доводами активистов.

Супруги Милушкины были арестованы судом 18 января 2019 года по обвинению в сбыте крупной партии наркотиков. Артем Милушкин заключен под стражу, Лия находится под домашним арестом. Вину семья не признала, назвала дело политическим и сообщила, что ранее правоохранители угрожали им подбросить наркотики. Милушкиных задержали16 января в одиннадцать вечера, когда в деревенский дом Артема и Лии ворвались сотрудники Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков в сопровождении спецназа в масках и с оружием. Они выбили стекла, напугав малолетних детей, заковали семейную пару в наручники и провели четырехчасовой обыск, в ходе которого изъяли футляры из-под киндер-сюрпризов.

Лия Милушкина стала координатором движения «Открытая Россия» в Псковской области в 2018 году. С ней движение участвовало во всех протестных мероприятиях региона, а также инициировало свои акции. Среди них: «Ответ депутату Лузину о врагах народа», «В защиту режиссера Олега Сенцова» и другие. Супруг Лии Артем Милушкин помимо политических мероприятий вместе с ней активно занимался зоозащитной деятельностью. Семья поддерживала приюты и брала животных на передержку. Так на момент задержания в деревенском доме Милушкиных находились восемь подобранных кошек, четыре собаки и галка с переломанным крылом.

С середины 2018 года Псковская область стала одним из центров политического преследования. Во время избирательной кампании 2018 года с гонки были по решению суда были сняты все кандидаты от партии «Яблоко», вынужден был отказаться от участия кандидат Виталий Аршинов – Лев Шлосберг тогда назвал это результатом прямого криминального давления. В январе начался громкий процесс против супругов Милушкиных, одновременно полицейские задерживали члена «Открытой России» в Пскове Дмитрия Семеновского и не сообщали близким о его местонахождении. 5 февраля сотрудники СУ СК завели по уголовное дело по обвинению в оправдании терроризма в отношении внештатно сотрудничающей с несколькими СМИ, в том числе с «Радио Свобода», журналистки Светланы Прокопьевой. 6 февраля следователи, сотрудники из центра «Э» и вооруженные СОБРовцы устроили обыск у нее дома. После пришли в редакции «Эха Москвы в Пскове» и портала ПЛН, где вышел материал Прокопьевой, и изъяли ее файлы. 13 февраля обыск провели в офисе псковского «Яблока». Тот был связан с уголовным делом за распространение листовок с призывом «наградить крестом каждого кандидата». 21 февраля оппозиционер Лев Шлосберг сообщил о физических угрозах в свой адрес.