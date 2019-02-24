Помпео высказался за проверку денуклеаризации Северной Кореи

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Северная Корея продолжает представлять собой ядерную угрозу, что противоречит позиции президента США Дональда Трампа, написала в воскресенье газета "Вашингтон пост". Помпео сделал своё заявление в интервью телеканалу CNN

​Госсекретарь отметил, что в центре внимания второго саммита Трампа с Ким Чен Ыном будет проблема поддающегося проверке сокращения ядерного потенциала.

Соединенные Штаты будут привлекать к ответственности лиц, выступающих против мирного восстановления демократии в Венесуэле, заявил госсекретарь США Майк Помпео в связи с доставкой гуманитарной помощи в эту страну. По словам Помпео, временный президент Хуан Гуайдо, Национальная ассамблея и народ Венесуэлы стали вдохновляющим примером для мира.

Сотни тысяч волонтеров решились на мирное противостояние диктатору и приняли участие в доставке спасительной гуманитарной помощи своим соотечественникам", отмечается в заявлении Майка Помпео.



Он назвал "бездушным" отказ Мадуро пропустить на территорию Венесуэлы международную гуманитарную помощь и высоко оценил усилия временного президент Хуан Гуайдо, создающего сеть распространения гуманитарной помощи.



Помпео отметил формирование широкой коалиции демократических стран, настаивающих на том, что Венесуэла должна быть свободной. Он особо отметил лидерскую роль Колумбии и ее президента Ивана Дуке. Госсекретарь также поблагодарил правительство Бразилии за помощь в подготовке гуманитарных грузов к отправке.