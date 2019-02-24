Лавров предложил направить военную полицию в зону безопасности

Российская военная полиция может быть развернута в создаваемой буферной зоне на границе Сирии и Турции, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Вьетнамскому телевидению, Центральному телевидению Китая и китайскому телеканалу Phoenix.



Министр обратил внимание журналистов на то, что о буферной зоне между Турцией и Сирией шла речь ещё в соглашении, подписанном между Дамаском и Анкарой в 1998 году. Суть этого соглашения, по словам Лаврова, состоит в сотрудничестве для устранения террористических угроз на совместной границе, включая возможность для турецкой стороны действовать на границе и с сирийской территории.



Глава МИД России отметил, что в настоящее время окончательный формат этой буферной зоны обсуждается с участием военных. Лавров подчеркнул, что при этом учитывается позиция Дамаска и интересы Турции. Он уточнил, что о каких-то совместных военных мероприятиях речь ни идёт, сообщило агентство ТАСС.



Предложение Лаврова, по всей вероятности, не вызовет одобрения в Анкаре, которая, хоть и привержена созданию зоны безопасности, но ранее подчёркивала, что зона должна находиться под контролем Турции, отмечает агентство Reuter.