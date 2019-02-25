Премию "Оскар" за лучший фильм получила "Зеленая книга"

Комедийная драма "Зеленая книга" режиссёра Питера Фаррелли удостоилась "Оскара" как лучший фильм. Картина основана на реальных событиях ирассказывает историю путешествия джазового пианиста Дона Ширли и его водителя Тони Валлелонга по югу США в 1962 году. "Зеленой книгой" назывался путеводитель, в которым перечислялись места в США, безопасные для чернокожих.



"Зеленая книга" также завоевала "Оскара" за лучший оригинальный сценарий. Ранее фильм получил главную награду Гильдии продюсеров Америки, а также два "Золотых глобуса". Сыгравшему Дона Ширли Махершале Али вручили "Оскар" как лучшему актеру в роли второго плана.

"Оскара" за лучший фильм на иностранном языке получила мексиканская лента "Рома" Альфонсо Куарона, который был награжден и как лучший режиссер. Чёрно-белаякартина"Рома" также был отмечена "Оскаром" за лучшую операторскую работу.

Лучшей исполнительницей главной женской роли признана Оливия Колман за участие в фильме "Фаворитка".

Рами Малек стал обладателем "Оскара" за лучшую мужскую роль за работу в "Богемской рапсодии", где он сыграл лидера британской группы Queen певца Фредди Меркьюри. Эта лента завоевала также "Оскаров" за лучший монтаж, лучший звук и лучший звуковой монтаж.

"Человек-паук: Через вселенные" стал обладателем "Оскара" как лучший полнометражный анимационный фильм.

За дизайн костюмов и лучшего художника-постановщика отметили блокбастер "Черная пантера".Картина также победила в номинации "лучший композитор". Лучшей песней признана "Shallow" из фильма "Звезда родилась".

Награду за лучшие визуальные эффекты получил "Человек на Луне".

91-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук прошла в Лос-Анджелесе. Впервые за много лет у церемонии не было ведущего.