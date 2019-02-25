"Опустившийся актёришко": патриоты снова атакуют Алексея Серебрякова

В России появилась новая традиция: раз в год набрасываться на актёра Алексея Серебрякова. В прошлый раз поводом послужило интервью Юрию Дудю, теперь - его выступление в Лондоне.

В России сейчас в цене только преданность власти, политическое поле напрочь выжжено, оппозиции практически не существует... Конечно, я вынужден думать, о чём я говорю, потому что я не знаю, на каком уровне какой персонаж силовых структур захочет прогнуться перед властью и закрыть меня на какой-нибудь домашний арест на два года или на двадцать лет...

За последние двадцать лет было несколько войн, созданных российским правительством, российской властью. Я имею в виду Грузию, Чечню, я имею в виду Украину, я имею в виду Сирию, я имею в виду в том числе центральноафриканские республики. Сейчас мы, находясь в сплошном окружении врагов, должны демонстрировать псевдопатриотизм и поэтому должны пересматривать историю и говорить, что где бы мы ни воевали, это всё было правильно... (ответы на вопросы из зала с восьмой по четырнадцатую минуту разговора)

У патриотической аудитории, говоря сетевым языком, бомбануло.

Григорий Дрозд:

Никогда я не понимал и не пойму таких людей с такими словами и поступками.

Конечно каждый в праве иметь свою точку зрения, своё мнение на какую либо ситуацию...

Но когда ты рождённый в Москве в СССР, выучившийся здесь, получивший образование, получивший признание и награды, звания заслуженного и народного артиста России, уезжаешь в другую страну, отказываешься от гражданства, от страны которая тебе дала всё...

Начинаешь поливать её грязью и обвинять.

Это мерзко, это ужасно, это не по мужски.

Александр Марей:

Достаточно известный актер Алексей Серебряков в очередном интервью обвинил российские власти в разжигании войн везде, вплоть до центрально-африканских республик. Внимание, однако, привлекает не само это обвинение - каждый имеет право на свое мнение, а антироссийские настроения Серебрякова вещь известная - а фраза, следующая за ними. "И вот теперь - говорит г-н Серебряков, - находясь в кольце врагов, мы должны демонстрировать псевдопатриотизм..."

Что в этой фразе кажется мне любопытным. Сам Серебряков, как понятно, эмигрировал. Интервью это он вообще дает, сидя в Лондоне. Т.е., он-то никакой "псевдопатриотизм" демонстрировать не должен. При этом, все же, звучит "мы должны" и т.д. Возникает нехорошее ощущение, что г-н Серебряков поддерживает свою известность там, в эмиграции, таким вот образом, т.е., что он интересен и нужен там лишь как "беженец от режима". Если так, жалко его, да.

Выступили все обычные в таких случаях комментаторы, например, продюсер Иосиф Пригожин:

Я никого не хочу оскорблять, все имеют право на собственное мнение, да. Есть одна проблема: надо настолько глубоко знать дело, прежде чем кого-то в чем-то обвинять. Понимаете, лучше пусть он расскажет, как некоторые другие государства совершают налеты на другие государства.

Или музыкант Юрий Лоза:

Перестаньте его снимать, если ему не нравится Россия. Не снимайте, забудьте, и на этом все закончится

Российские медиа почему-то наперебой цитируют актёра по имени Алексей Огурцов (только не спрашивайте, кто это):

Рожденный в СССР, воспитанный в СССР, никогда против своей родной матери-страны, где он вырос и получил образование, ум, разум - он никогда не имеет права говорить против своей страны плохо»

Алексей Панин поддержал Серебрякова, зато актёр Дмитрий Дюжев вообще отказал себе и своим коллегам в праве говорить о политике:

Зачем же мы слушаем профессионалов актерского цеха? Разве это может быть правильно? Приходите в театр и слушайте роли — и будет все уравновешено в этой жизни. Он сегодня в одном настроении, завтра в другом настроении — это его актерская сущность. Он живет солнцем, светом.

Похожим образом высказался Анатолий Вассерман:

Комментировать высказывание актёра довольно сложно. Большая часть актёров — это люди, стремящиеся как можно точнее исполнить поставленную режиссёром задачу, плюс понравиться зрителям. Большая часть актёров более привержены театру, потому что они ощущают реакцию зрителей и под неё в какой-то мере подстраиваются, реагируют. Это, к сожалению, приводит к тому, что актёр, беседуя о жизни, очень часто начинает подстраиваться под то, что от него ожидают. Меня как-то совершенно не волнует, что актёр Серебряков, сыгравший много патриотичных ролей, в общении с журналистами являет черты прямо противоположные патриотизму, просто потому что и там, и там он делает то, что ожидает от него аудитория.

Ну и, конечно, нельзя не процитировать прекрасную публикацию в "Вечерней Москве":

Артисту отвечает вахтер театра МХАТ имени М. Горького, награжденная медалями За службу в Советской Армии и Военно-Морском Флоте Нина Александровна Зябко:

— Алексей, очень жаль, что вы растеряли все русское. Я предполагаю, что вам платят деньги за клевету на Россию. Три года я была на войне в Афганистане. Поехала за своим мужем — техником-испытателем самолетов. Я видела много горя и крови. Ни один фильм, даже такой страшный как «Груз 200» Алексея Балабанова, в котором вы снимались, не показывает весь кошмар войны в Афганистане. Я работала поваром в столовой, чтобы как-то помогать нашим бойцам. Солдатики называли меня «мама Нина». Я забрала все запасы лаврового листа, чтобы добавлять в суп бойцам. Была такая примета — у кого будет лавровый листок в супе, обязательно получит письмо из дома. И получали. Плакала, когда прибывали группы вертолетчиков — молоденьких мальчиков небольшого роста, и в течение месяца от группы никого не оставалось. Все погибали. Летчики отправлялись на задание без сомнений. Они говорили, что защищают Родину и служат Отечеству. В Афганистан прибывало много добровольцев — молодых парнишек и все они готовы были отдать жизнь за Родину. Был случай, когда я отдала литр свой крови танкисту. У меня и у него редкая группа крови — третья. Приехал в столовую, где я работаю, начальник госпиталя и говорит:

— Нина Александровна, надо спасать парня — только у вас третья группа крови. Приехали в госпиталь – лежит черненький, без рук, без ног — одно туловище 18-летний парнишка.

— Сколько можете дать крови? — спрашивает начальник госпиталя.

— А сколько ему надо крови?

— Надо много, но положено с человека 250 грамм.

— Забери всю мою кровь, чтобы я не умерла и ему могла помочь, — сказала я. Потом несколько дней не могла вставать с постели. Мужу не говорила. Сам увидел. Это мое решение — отдать свою кровь. Я считаю, что политики должны были решать вопрос об Афганистане и России. Не надо было вводить армию. Но если это произошло, то надо было защищать свою Родину.

Алексей, неужели вы забыли все хорошее, что было в вашем детстве? Вы забыли, как учились в школе, как посещали театральный кружок, забыли своего учителя — Олега Табакова, забыли, что вас бесплатно обучили актерскому мастерству? Бесплатно. Что же вы порочите свою Родину, клевещете на целые поколения защитников Отечества? Мне очень жаль, что вы утратили лучшие черты русского человека. Вдвойне жаль, что это произошло с вами в кино или в театре.

Но нашёл Серебряков и слова поддержки.

Геннадий Чернов:

Актёру Серебрякову, как и мне, 54 года. Он как и я уехал из РФ жить в Канаду . У нас схожий опыт в отношении жизни в СССР и РФ. Серебряков сказал, что РФ развязала несколько войн в последние десятилетия. И тут я с ним согласен. Разница лишь в том, что он актёр , а я нет. Но эта разница несущественна для понимания жизни, если люди одинаково предпочитают смотреть на правду широко открытыми глазами, а не зажмуривать их.

Евгений Понасенков:

Агрессивно-послушные рабы набросились на актера Серебрякова, который верно сказал (по факту!) о развязывании войн этим режимом. И не первый раз уже так. История - еще кошмарней и агрессивней.

Сергей Махинько:

Серебряков говорит правду в друзья берём самое отребье мира: Асад, мадуру, и африканычей- людоедов. Устроили войны в Грузии, Украине, поддерживаем конфликт в Сирии, Африке. Перессорились со всеми нормальными странами.

Максим Юсин:

Вопрос: чем наши деятели, предлагающие покарать актера Серебрякова за альтернативное мнение, лучше украинских "патриотов", устроивших травлю певиц на отборе "Евровидения"? Ответ: ничем не лучше. Тот же беспробудный, омерзительный совок.

Николай Подосокорский:

Похоже, никто не обратил внимание, что видеозапись с выступлением Алексея Серебрякова была опубликована на ютубе 8 декабря прошлого года, то есть 2,5 месяца назад, а вброс в СМИ произошел лишь сейчас. Это очень странно, не находите? Или недобросовестные журналисты решили устроить информационный скандал на пустом месте по случаю Дня защитника отечества? Если же посмотреть полуторачасовое выступление артиста в Лондоне, то можно услышать, как в самом начале он говорит, что глупости хватает везде - и на Западе, и в России, что у него двое приемных детей, что он активно занимался благотворительностью (спонсировал фонд, помогающий детям в детдомах) после принятия т.н. "закона Димы Яковлева" (актер назвал его "законом мерзавцев и негодяев"), больше любит сниматься в России, очень любит свою родину и желает, чтобы жить в ней было лучше.



Что же тогда вызвало такой всплеск псевдопатриотического гнева в российских охранительных СМИ? Критика Серебряковым бессмысленных войн ("любая война чудовищна, потому что объявляют ее люди, которые никогда не пойдут под пули, а посылают воевать молодых людей, которые почему-то должны погибать")? Не только. Думаю, еще и его призыв думать и сопоставлять разные точки зрения - этого ему, конечно, многие не простят.

Ирина Байгулова:

А что опять не так с Серебряковым?

Этому интервью уже месяц, столько же оно болтается в паблике.

И дела до Серебрякова не было ни обличителям, ни защитникам.

Вдруг такой кипиш.

Ну офигеть какая сенсация!

Очевидно же, что по команде.

Или кому-то нет?

Интересно с чем это связано?

С предстоящими премьерами?

Если с ними, то похоже, что относительно новый ход очень даже работает!?

Только так можно привлечь внимание СМИ и зрителя.

А встречу актёра со зрителями всё же советую посмотреть полностью.

Не политика, не философа, не политолога.

Встреча актёра со зрителями.