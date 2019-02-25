Начальника колонии, где сидел Цеповяз, отстранили от должности

Начальника колонии в Амурской области, где содержался осуждённый за массовое убийство, член "банды Цапков" Вячеслав Цеповяз, отстранен от должности. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на члена комиссии Общественной палаты России Дмитрия Носова.

По его словам, остается непонятным, "как Цеповяз попал на условия облегченного режима". С этим сейчас разбирается прокуратура, добавил представитель ОНК.

В региональном управлении Федеральной службы безопасности не подтвердили, что начальник колонии отстранен. Официально он находится в отпуске, сообщили в ведомстве "Интерфаксу".

В ноябре 2013 года Вячеслава Цеповяза приговорили к 20 годам лишения свободы за тяжкие и особо тяжкие преступления так называемой "банды Цапков", которая действовала на территории Краснодарского края. В 2010 году члены банды совершили массовое убийство в станице Кущевская. Жертвами преступления стали 12 человек.

В ноябре 2018 были опубликованы фотографии, на которых Вячеслав Цеповяз, находящийся в колонии строго режима ест крабов, красную икру и шашлыки. Представители ФСИН признали подлинность снимков, однако заявили, что их сделали в 2015 году, а сейчас Цеповяз "содержится в жесточайших условиях". Позже в прокуратуре сообщили, что Цеповяз свободно перемещался по территории колонии, пользовался мобильной связью и ежемесячно получал до тридцати килограммов еды при разрешённых двадцати. Также администрация колонии неоднократно позволяла осуждённому проводить длительные свидания с посторонними женщинами. После публикации этой информации на руководство колонии завели уголовное дело о превышении полномочий, а Цеповяза перевели в другое исправительное учрждение.

Недавно на YouTube было опубликовано новое видео об "усадьбе" Цеповяза в колонии. На нём запечатлены пасека, огород, беседка, отдельно здание для отдыха на двух человек и душ на территории исправительной колонии №3 строгого режима в Амурской области, где он отбывал наказание ​. ФСИН заявила, что видеоролик относится к 2015 году. Материалы по этим сюжетам уже переданы следователям.